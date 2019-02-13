شكرا لقرائتكم الصيعري ينعش آمال الحزم ويقوده لتخطي الباطن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أنعش الحزم آماله في البقاء ببطولة دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، بعدما اقتنص فوزا ثمينا 1 - صفر من ضيفه الباطن يوم الأربعاء في المرحلة العشرين للمسابقة.

وارتفع رصيد الحزم، الذي حقق انتصاره الخامس في البطولة هذا الموسم والثاني خلال مبارياته الثلاث الأخيرة، إلى 22 نقطة، ولكنه ظل في المركز الثاني عشر، في المقابل، تجمد رصيد الباطن، الذي واصل نتائجه المخيبة بتلقيه خسارته الثانية عشرة في المسابقة خلال الموسم الحالي والثالثة على التوالي، عند 18 نقطة في المركز الثالث عشر "الرابع من القاع".

ولعب محمد الصيعري دور البطولة في اللقاء، عقب تسجيله هدف الحزم الوحيد في الدقيقة 50، ليعيد الفريق إلى نغمة الانتصارات التي غابت عنه في المرحلة الماضية بخسارته 2 - 4 أمام ضيفه الأهلي في المرحلة الماضية.