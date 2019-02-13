شكرا لقرائتكم ميونخ تطلب استضافة نهائي دوري أبطال أوروبا 2021 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن مجلس مدينة ميونخ الألمانية أن عاصمة إقليم بافاريا الألماني ستترشح لاستضافة نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم لموسم 2021.

وقال عمدة مدينة ميونخ، ديتر رايتر: أعتقد أن الأمر مناسب لميونخ، سأساند الترشح، سنرى ما إذا كان الأمر سينجح. ومن المفترض أن يتم إرسال الوثائق الخاصة بترشح أي مدنية لاستضافة نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا إلى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم قيل يوم الجمعة القادم.

ويشار إلى أن الإعلان عن مقر استضافة نهائي هذه النسخة من البطولة الأوروبية سيكون في مايو المقبل، وتعد مدينة سان بطرسبرغ الروسية هي المنافس الوحيد لميونخ في الترشح لاستضافة هذا الحدث الكروي الكبير.

واستضافت ميونخ عبر تاريخها نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا ثلاث مرات، أعوام 1993 عندما فاز اولمبيك مارسيليا الفرنسي 1 - صفر على إيه سي ميلان الإيطالي، و1997 عندما توج بوروسيا دورتموند الألماني باللقب بالفوز على يوفنتوس الإيطالي بنتيجة 3 - 1، وأخيرا في 2012 وكانت تلك المباراة هي النهائي الأول الذي يخسره نادي بايرن ميونخ على ملعبه "اليانز ارينا" لصالح تشيلسي الإنجليزي بركلات الجزاء.