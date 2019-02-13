شكرا لقرائتكم "الإنفلونزا" تهدد مشاركة فاران ضد أياكس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - كشفت تقارير إعلامية يوم الأربعاء أن الفرنسي رافايل فاران، مدافع نادي ريال مدريد الإسباني، لم يستبعد من قائمة فريقه الذي سيلتقي مع أياكس أمستردام الهولندي في ذهاب دور الستة عشر لبطولة دوري أبطال أوروبا رغم غيابه عن تدريبات الفريق يوم الثلاثاء.

وغاب فاران عن تدريبات ريال مدريد يوم الثلاثاء استعدادا لملاقاة اياكس أمستردام على ملعب الأخير بسبب إصابته بالإنفلونزا، ولكن طبقا لما ذكرته صحيفة "ماركا" الإسبانية بدأ اللاعب في التعافي بشكل جيد خلال الساعات الأخيرة، ولكن من المنتظر أن يتم إعلان موقفه النهائي من المشاركة في اللقاء في اللحظات الأخيرة.

ولا يفضل الأرجنتيني سانتياغو سولاري، المدير الفني لريال مدريد، الدفع بلاعبين غير جاهزين في تشكيلة فريقه الأساسية، ولذلك سيكون ناتشو فيرنانديز هو اللاعب البديل في مركز قلب الدفاع في حال غياب فاران لعدم جاهزيته.

ولا يعد فاران اللاعب الوحيد في ريال مدريد الذي تحوم حوله الشكوك قبل مباراة الليلة، ولكن هناك أيضا مارسيلو وسيرخيو ريغيلون، اللذين ستكون المفاضلة بينهما أمر صعب على سولاري، علما بأن النجم البرازيلي خاض مباراة ريال مدريد الأخير في بطولة كأس ملك إسبانيا، فيما لعب النجم الإسباني الصاعد المباراة الأخيرة للفريق في مسابقة الدوري الإسباني "الليغا".