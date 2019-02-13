شكرا لقرائتكم خبر عن حلمى طولان : سنواجه الهلال السعودى بخطة الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد حلمى طولان المدير الفنى للاتحاد السكندري خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد اليوم لمباراة الإتحاد والهلال السعودى وانتهى منذ قليل بفندق الإقامة أنه عندما أكد أن الهلال السعودي من أقوى الفرق على مستوى قارة أسيا لم يجامله ، وإنما هى الحقيقة ويمتلك قوى كبيرة من اللاعبين الدوليين، مشيرا إلى أنه سيواجهه بنفس خطة الفوز على الزمالك والأهلى وهو الخروج من المباراة الأولى بأفضل نتيجة والصعود فى مباراة العودة بالإسكندرية .

كما أضاف طولان أنه أعطى تعليمات للاعبين بعدم الإعتراض على التحكيم نهائيا وأنه يثق فى حكم اللقاء الذى لن يضحى باسمه وتاريخه فى مجاملة الهلال.

وحول استهتار الإعلام السعودي بالمباراة واعتبار الإتحاد منافس ضعيف أوضح طولان أن الرد سيكون فى الملعب، و أن اللاعبين جاهزين نفسيا وبدنيا للقاء وسنقاتل خلال الـ90 دقيقة لاننا الممثل الوحيد للكرة المصرية فى البطولة ، مختتما حديثه بمطالبة الجماهير المصرية المتواجدة بالمملكة العربية السعودية بمساندة الفريق أثناء اللقاء .

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طولان



طولان



