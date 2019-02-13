شكرا لقرائتكم خبر عن بتروجت يسافر إلى الإسكندرية غدا استعدادا لمواجهة الحدود والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يغادر فريق بتروجت غدا إلي الإسكندرية للدخول فى معسكر مغلق استعدادا لمواجهة حرس الحدود فى الجولة الـ22 للدورى والمقرر لها بعد غدا الجمعة .
و قد ظهر اللاعبون بحالة فنية وبدنية عالية ووضح عليهم التركيز والمنافسة فيما بينهم للحصول علي المركز الأساسي بالفريق و ذلك بفضل جو المنافسة الذي وضعه المدير الفني للفريق محمد عودة .
كان الفريق قد اختتم استعداداته اليوم بالملعب الفرعى للدفاع الجوى بعد الراحة التى حصل عليها اللاعبون الإثنين الماضى عقب المعسكر الذى أقامه المدير الفنى بالإسماعيلية تخلله لقاء ودى مع القناة .
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