شكرا لقرائتكم خبر عن عصام شلتوت: الحسابات الفيك عيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفى الناقد الرياضى الكبير عصام شلتوت، من انتشار حساب مزيف باسمه على موقع التواصل الاجتماعى توتير، حيث انتحل أحد الأشخاص اسمه لخداع متابعي الناقد الكبير.

وقال شلتوت، "مش عارف ليه فيه ناس بتعمل كده، فيه ناس عايزة تخلق أزمة رياضية بدون لازمة، سيبك من لعبة المحايدين الأهم ملناش فى لعبة المتعصبين".

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وأضاف: "كان نفسى اللى عايز يقول حاجة يقولها، أو يرمى كلام يقوله، بدون أن يزور صفحة باسمى، ومش عارف مين وراء الصفحة، ومين عايز ينكد على الجمهور المصرى".

واختتم شلتوت: "أنا معنديش غير حساب واحد، عمرى ما عملت حاجة وداريت منها، وبشكر جمهورى".