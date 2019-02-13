شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على نتيجة أخر مباراة بين الأندية المصرية وفرق الجزائر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قبل ساعات من مباراة الزمالك أمام نظيره نصر حسين داى الجزائرى فى إطار الجولة الثانية من دور المجموعات بالكونفدرالية الأفريقية، والمقرر لها التاسعة مساء اليوم، الأربعاء، نرصد أخر لقاء جمع الأندية المصرية مع فرق الجزائر فى بطولة الكونفدرالية .

وكانت أندية كلا من الأهلى و الإسماعيلى و المصرى قد ألتقت مع منافس الزمالك ، فى عدة مواجهات ولكن الأخيرة منها كانت بين المصرى واتحاد العاصمة الجزائرى .

أقيمت المباراة يوم 23 سبتمبر من عام 2018 ، باستاد 8 مايو بمدينة سطيف الجزائرية ، فى إطار إياب دور الثمانية لبطولة الكونفدرالية بنسختها الخامسة عشر ، وانتهت بفوز الفريق البورسعيدى بهدف نظيف أحرزه محمود وادى بالدقيقة 34 من المباراة .