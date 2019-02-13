شكرا لقرائتكم خبر عن 18 لاعبا فى معسكر المقاصة استعدادا لمواجهة المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختار طلعت يوسف المدير الفنى لفريق الكرة بنادى مصر للمقاصة 18 لاعبًا للدخول فى معسكر مغلق بمدينة السويس، استعدادا لمواجهة المصرى البورسعيدى، المقرر إقامتها فى الخامسة مساء غد الخميس، على ملعب استاد الجيش بالسويس، ضمن مواجهات الـ22 بالدورى.

واللاعبون المختارون هم : أحمد عادل عبد المنعم – محمود حمدى فى حراسة المرمى، أحمد عبد العزيز مودى – أسامة جلال – طه عادل – أحمد محسن – عاصم سعيد – محمد دسوقى – مصطفى شبيطة – خالد الشيخ – شيميلس بيكلى – صلاح ريكو – باولن فوافى – ميدو جابر – جون أنطوى – محمد رمضان – مروان حمدى – محمد تونى.

وأكد وليد هويدي مدير الكرة أن اللاعبين لديهم إصرار وعزيمة للفوز على المصرى، لإيقاف نزيف النقاط واستعادة الانتصارات بعد التعادل مع الإسماعيلى فى المباراة الماضية للتأكيد على المنافسة بقوة فى المربع الذهبى.

وأوضح هويدى أن اللاعبين الذين لن يشاركوا فى مباراة المصرى سيؤدون تدريبات خاصة فى القاهرة ظهر الغد لتجهيزهم بدنيا للمباريات المقبلة.