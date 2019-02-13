تقرير.. عودة الإسماعيلي لإفريقيا قد تضع اتحاد الكرة في أزمة جديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" عن موعد مباراتي النادي الإسماعيلي أمام شباب قسنطينة الجزائري في الجولتين الثالثة والرابعة من دور المجموعات من مسابقة دوري أبطال إفريقيا.

الموقع الرسمي للكاف أعلن اليوم الأربعاء، عن إقامة المواجهة الأولى في 23 فبراير المقبل بمصر، في المقابل ستقام الجولة الرابعة بالجزائر في الثاني من مارس المقبل.

المواعيد الجديدة للكاف بشأن مباراتي الإسماعيلي قد تسبب أزمة جديدة للجنة المسابقات برئاسة عامر حسين بعد عودة الدراويش للمشاركة في البطولة الإفريقية.

4 مباريات مهددة بالتأجيل

ليس أمام عامر حسين رئيس لجنة المسابقات سوى اختيار طريق وحيد لحسم مشكلة مباريات الإسماعيلي سواء في مسابقة الدوري أو الكأس إلا التأجيل.

بداية التأجيل ستكون مباراة الإسماعيلي أمام الاتحاد السكندري والتي تحدد موعدها في 21 فبراير الجاري ضمن مباريات ربع النهائي من بطولة كأس مصر.

وبالطبع ستطالب إدارة الإسماعيلي بتأجيل مواجهة زعيم الثغر بسبب الاستعدادات لملاقاة بطل الجزائر.

المباراة الثانية وهي مواجهة الإسماعيلي وطلائع الجيش والتي ضمن منافسات الأسبوع الـ24.

وستكون هذه المباراة أيضًا من الصعب إقامتها في الموعد المحدد لأنها ستعقب مواجهة شباب قسنطينة بيومين فقط.

المباراة الثالثة والتي ستكون بالطبع مؤجلة وهيّ مواجهة الإسماعيلي وسموحة والمقرر لها الأول من مارس المقبل.

وستكون هذه المباراة أيضًا مؤجلة بسبب خروج الإسماعيلي للجزائر لملاقاة شباب قسنطينة في الثاني من نفس الشهر.

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المباراة الرابعة المهددة بالتأجيل أيضًا وهي مواجهة الإسماعيلي والجونة والمقرر لها في الخامس من مارس المقبل.

وقد تطالب إدارة الإسماعيلي تأجيل المباراة نظرًا لخوض الفريق مباراة في الجزائر وعدم وجود الوقت الكافي للاستعداد لمباراة الجونة والتي تأتي ضمن الجولة المؤجلة من الأسبوع الـ17.

رسالة للمسابقات

خرج أحمد قناوي المدرب العام للإسماعيلي ليوجه رسالة لعامر حسين رئيس لجنة المسابقات بعد عودة الفريق للمشاركة في دوري أبطال إفريقيا.

قناوي أكد في تصريحات خاصة لمصراوي، "نطالب رئيس لجنة المسابقات عامر حسين بأن لا يتم ضغط المباريات المحلية للإسماعيلي خاصة وأن الفريق مقبل على مشاركات هامة خلال المرحلة القادمة، وسفر خارج مصر في البطولة الإفريقية".

تعديل إجباري

قبل قرار الكاف بشأن موعد مباراتي الإسماعيلي أمام بطل الجزائر، كانت لجنة المسابقات أعلنت عن مواعيد الجديدة لمباريات الدوري.

قرار لجنة المسابقات جاء على خلفية اعتراض ناديي بيراميدز والزمالك من عدم خوض أندية الدوري مؤجلاتها في مسابقة الدوري وتحديدًا الأهلي، الأمر الذي جعل لجنة المسابقات تعلن عن مواعيد جديدة للمؤجلات وكان من بينها نادي الإسماعيلي.

أزمة سابقة

دخلت إدارة الإسماعيلي في أزمة سابقة مع اتحاد الكرة ولجنة المسابقات بسبب رفض الأخير تأجيل لقاء الدراويش أمام المقاولون العرب على خلفية سفر الفريق للكاميرون لمواجهة القطن في دوري أبطال إفريقيا.

إدارة الإسماعيلي برئاسة إبراهيم عثمان قررت الانسحاب من مسابقة الدوري الأمر الذي جعل عامر حسين يتراجع ويقوم بتأجيل مباراة المقاولون العرب والتي أقيمت في الثاني من يناير الماضي.