حلمي طولان يهاجم الإعلام السعودي بسبب الاتحاد السكندري

رسالة الرياض- أميرة فتحي

قال الكابتن حلمى طولان المدير الفنى لنادى الأتحاد السكندرى "لا يوجد اى جهاز فنى على مستوى العالم ولديه رغبة الا فى الفوز ولكن علينا ان نكون واقعيين والواقع يرصد ان كل اللاعبين المحترفين وبمنهج أسيا موجودين هنا" مشيرا إلى أن هذا يعنى أنى لما أخاطب العامة يجب أن أحدثهم بالواقع.

وعن فرقتى فبمعاونة محمد مصيلحى رئيس النادى نجحنا فى إبرام عدد من التعديمات الجيدة جدا ستظهر فى الأيام المقبلة ولا يوجد صفقة واحدة كان عليها إعتراض من أى مسئول بلجنة الصفقات مشيرا الى أنه يثق فى لاعبى الفريق الأخضر ثقة عمياء على حد تعبيره.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد منذ قليل

بقاعة نجد بمقر إقامة بعثة الإتحاد بفندق ماريوت

وتابع بأن الأعتراف بقوة المنافس لا تعنى أننا مستسلمين ولا يوجد أى نوع من التخاذل ومطلوب أننا نلعب بقوة خاصة وأننا نمثل مصر ويجب أن نظهر كخير سفير.

وأكد طولان على أنه يعالج إرهاق السفر و ضغط المبارايات المتتالية بالاستشفاء والتمرينات التى تعيد تأهيل اللاعب من جديد مؤكدا على أن المباريات المتتالية يجب التعامل معها بشكل فنى وبدنى.

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وطالب بالصبر على اللاعبين الجدد حتى يتسنى لهم الإنسجام مع الفريق خاصة الأجانب لافتا الى أن اللاعبين المصريين أندمجوا أسرع مثل مانجا

وعمار حمدى لأنهم عارفين بعض ولعبوا مع بعض فى بطولة دورى واحد مشيرا الى ان ٨٠٪؜ من الصفقات ملك للنادى وصفحتين فقط إعارة مما يعنى أن الأتحاد بيكون فريق للمستقبل ومن حق الجماهير ومجلس الأدارة أن تجنى ثمار الصفقات.

وعلق طولان على تناول الإعلام السعودى مع المباراة القادمة ونادى الأتحاد بنوع من الأستهتار بالفريق الأخضر خلال ال٤٨ ساعة الماضية قائلا " الاتحاد السكندرى يتعرض لحرب نفسية واضحة من الاعلام السعودى بالتسفيه من قدرات الفريق وتجاهل إنتصاراته على الترجى التونسىً والاهلى والزمالك وهذا لا يعبر عن وجهة نظر فريق الهلال لأنهم محترفين " لافتا الى أنه نقل ذلك للاعبين وطالبهم بالرد فى الملعب.

وأكد على أنه يتعامل مع دور ال١٦ ككل بمجموع نتائج مباراتى الذهاب والعودة مثلما حدث مع مباراة الزمالك.

أما بالنسبة للتحكيم فأستبعد فكرة تعمد أى شئ سلبى ضد الاتحاد