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زيادة عدد المشاركين ببطولة أفريقيا المفتوحة للباراتايكوندو إلى 30 دولة

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اللواء أحمد الفولي
كتب- عماد يونس وعبدالرحمن أبوهاشم:

ازداد عدد المشاركين ببطولة أفريقيا المفتوحة للباراتايكوندو المقامة يوم 20 فبراير المقبل بالغردقة، حيث وصل إجمالي اللاعبين إلى 126 لاعبًا، يمثلون 30 دولة.

ويشارك في البطولة الأفريقية 12 دولة من أفريقيا و هي: المغرب، السنغال، النيجر، الكاميرون، تونس، وسط أفريقيا، رواندا، الكونغو الديمقراطية، أوغندا، إثيوبيا، نيجيريا بالإضافة إلى مصر. كما يشارك في البطولة 13 دولة من قارة أوروبا وهي: الدنمارك، فرنسا، أسبانيا، تركيا، روسيا، بريطانيا، أوكرانيا، إيطاليا، صربيا، كرواتيا، بولندا، فنلندا، أذربيجان. و 3 دول من قارة آسيا و هي: الأردن، اليابان، كازاخستان. بالإضافة إلى الولايات المتحدة الأمريكية من

قارة أمريكا و البرازيل من قارة أمريكا الجنوبية.

وأعرب اللواء أحمد فولي رئيس الاتحاد الأفريقي و نائب رئيس الاتحاد العالمي عن سعادته بهذا الإقبال الكبير من جميع دول العالم.

و أوضح الفولي أن بعد إدراج الباراتايكوندو في طوكيو ٢٠٢٠ و تأكيد مشاركتها في باريس ٢٠٢٤، بدأت جميع دول العالم في الاهتمام بهذه والمشاركة في البطولات الدولية الهامة من أجل الحصول على النقاط التي تضاف إلى التصنيف الباراليمبي من أجل الحصول على تذكرة الذهاب إلى

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طوكيو ٢٠٢٠. و حيث أن البطولة الأفريقية المفتوحة مصنفة G2, G4 من الاتحاد العالمي للعبة، فإن عدد كبير من الدول الكبرى اهتمت بالمشاركة فيها.

و تقام منافسات البطولة يوم ٢٠ فبراير حيث يقام حفل الافتتاح و النهائيات ابتداءً من الساعة السادسة مساءً، في بث مباشر على قناة صدى البلد.

و أشار الفولي أن البطولة تحظى باهتمام كبير من الدولة متمثلة في وزير الشباب و الرياضة دكتور أشرف صبحي و ذلك تماشيًّا مع سياسة الدولة في التقارب مع دول القارة الأفريقية مع استلام مصر لرئاسة الاتحاد الأفريقي و إعلان أسوان عاصمة لأفريقيا. و تقام البطولة تحت رعاية عدد كبير من الشركات.

وتشارك مصر في منافسات البطولة ب  14 لاعبًا و لاعبةً (11 لاعب و 3 لاعبات).

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