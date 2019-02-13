أزمة مالية طاحنة تضرب برشلونة بسبب رواتب النجوم

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كشفت تقارير صحفية أسبانية عن تعرض نادي برشلونة الإسباني لأزمة قروض قوية قيمتها 140 مليون يورو.
أشارت صحيفة "ماركا" الأسبانية، إن مسئولى برشلونة حصلوا على قروض مالية بقيمة 140 مليون يورو من صندوقين استثماريين أمريكيين لسد رواتب لاعبي الفريق إلى جانب تمويل الصفقات.
أوضحت الصحيفة، إن إدارة برشلونة حصلت على 90مليون يورو من مجموعة بريكوا كابيتال كما حصل على 50 مليون يورو من شركة بارينجس مع تسديد هذا المبلغ إجماليًّا بنسبة فائدة 1.8%.
وحصل برشلونة على مبلغ مالى ضخم من قيمة الصفقات وأبرزها البرازيلى نيمار دا سيلفا بعد بيعه مقابل
وكان الأمر الذى دفع برشلونة للحصول على قروض من الشركات الاستثمارية الأمريكية لسد العجز الداخلى، خاصة بعد ارتفاع قيمة رواتب عدد من نجومه وأبرزهم ليونيل ميسي وجيرارد بيكيه ولويس سواريز.
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