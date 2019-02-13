هريرا: مانشستر يونايتد قادر على التأهل أمام باريس سان جيرمان

كتبت: سارة جاب الله

أعرب أنديرهيريرا لاعب وسط مامنشستر يونايتد الإنجليزي عن شعوره بالإحباط نتيجة للأهداف التي استقبلتها شباك فريقه أمام باريس سان جيرمان ولكنه أقر بأننا لم نكن الفريق الأفضل، ومع ذلك فقد أعرب النجم الإسباني عن شعوره بأن الفريق يمكن أن يستمد الحافز من انتصاراته الكبيرة خارج ملعبه أمام توتنهام وآرسنال.

وأضاف هيريرا لاعب مانشستر يونايتد يعتقد

أن الفريق قادر على الفوز في فرنسا وتعويض هزيمته في ذهاب دور الــ16من دوري الأبطال أمام باريس سان جيرمان.

وأضاف "الآن لدينا أمثلة جيدة، فقد فزنا خارج ملعبنا على حساب توتنهام، وفزنا خارج ملعبنا على حساب آرسنال. وهي فرق في نفس قوة باريس سان جيرمان،

لذلك سوف نذهب إلى هناك ونصعب الأمور عليهم. ولكن، وفي الوقت الحالي، علينا أن نفكر في مواجهة كأس الاتحاد أمام تشيلسي وعلينا أن نحتفظ بمركزنا بين الأربعة الكبار".

وواصل حديثه "حيث أقر بأهمية المحافظة على الروح المعنوية المرتفعة عقب الهزيمة في دوري الأبطال أمام باريس سان جيرمان وهو فريق يرشحه الكثيرون للفوز بالبطولة هذا الموسم، واليونايتد قام بخطوات كبيرة تحت قيادة سولشاير وقد حان الوقت الآن لكي يعيد الفريق تنظيم صفوفه".