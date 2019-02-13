اونلاين | بث مباشر يلا شوت مباراة ريال مدريد واياكس بث مباشر | beIN SPORT LIVE | كورة لايف الاسطورة بث مباشر

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بث مباشر يلا شوت مباراة ريال مدريد واياكس بث مباشر | beIN SPORT LIVE | كورة لايف الاسطورة بث مباشر

يستضيف أياكس أمستردام فريق ريال مدريد الأربعاء 13 فبراير/شباط انطلاقاً من الساعة 23:00 بتوقيت مكة المكرمة.

موقعة ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا ستكون منقولة حصرياً على beIN SPORTS HD 1

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وسيتولّى كل من رؤوف خليف وخليل البلوشي التعليق على المواجهة المرتقبة.

مشاهدة مباراة ريال مدريد وأياكس في بث مباشر عبر الانترنت

كما البث التلفزيوني تبث beIN SPORTS المباراة بنقل حيّ بتقنية فائقة الجودة على الانترنت عبر beIN CONNECT مع مزايا مشاهدة عديدة مثل إعادة الأهداف واللقطات.