اونلاين | (بث مباشر) مشاهدة مباراة الزمالك ونصر حسين داي بث مباشر في كأس الكونفدرالية يلا شوت حصري

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يلعب اليوم في مشاهدة مباراة الزمالك ونصر حسين داي بث مباشر ، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، اليوم الأربعاء 13-2-2019.

مشاهدة مباراة الزمالك ونصر حسين داي بث مباشر في كأس الكونفدرالية

يتواجد الأبيض فى المركز الأخير بالمجموعة الرابعة بدون رصيد، فيما يتصدر فريق جورماهيا الكينى الترتيب برصيد 3 نقاط، ويأتي نصر حسين داى المركز الثانى بـ 3 نقاط وبفارق هدف واحد عن الفريق الكينى، فيما يحتل بترو أتليتكو الأنجولى المركز الثالث بدون رصيد من النقاط، في مشاهدة مباراة الزمالك ونصر حسين داي بث مباشر في كأس الكونفدرالية.

مشاهدة مباراة الزمالك ونصر حسين داي بث مباشر في كأس الكونفدرالية

ويحاول الزمالك تخطى هزيمته فى الجولة الأولى أمام جور ماهيا الكينى، التى مني فيها بأربعة أهداف مقابل هدفين، فى المباراة التى جمعت بينهما على ستاد موى بكينيا، فيما شدد السويسرى كريستيان جروس، المدير الفنى للزمالك، خلال جلسته مع اللاعبين على أهمية مباراة نصر حسين داى، في مشاهدة مباراة الزمالك ونصر حسين داي بث مباشر في كأس الكونفدرالية.

مشاهدة مباراة الزمالك ونصر حسين داي بث مباشر في كأس الكونفدرالية

بينما يدخل الفريق الجزائرى المباراة متفوقًا على الزمالك بعدما فاز فى مباراته الأولى على نظيره بترو أتلتيكو الأنجولى بهدفين مقابل هدف، لذا يسعى الفريق للخروج بأى نتيجة إيجابية من المباراة تضمن له مواصلة منافساته فى الكونفدرالية.

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مشاهدة مباراة الزمالك ونصر حسين داي بث مباشر يلا شوت حصري في كأس الكونفدرالية

المباراة: الزمالك المصري أمام نصر حسين داي الجزائري في كأس الكونفدرالية

الملعب: ستاد برج العرب بالأسكندرية

التوقيت: اليوم الموافق 13-2-2019 في تمام الساعة 9:00 مساء بتوقيت القاهرة، 10:00 بتوقيت مكة المكرمة

القنوات الناقلة لمشاهدة مباراة الزمالك ونصر حسين داي بث مباشر في كأس الكونفدرالية

beIN SPORTS 3 HD

قناة النيل للرياضة

القناة الثانية الأرضية التليفزيون المصري

مشاهدة مباراة الزمالك ونصر حسين داي بث مباشر في كأس الكونفدرالية