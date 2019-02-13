اونلاين | بث مباشر.. مباراة الزمالك ونصر حسين داى في الكونفيدرالية يلا شوت .. كورة اون لاين .. كورة لايف

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بث مباشر.. مباراة الزمالك ونصر حسين داى في الكونفيدرالية يلا شوت .. كورة اون لاين .. كورة لايف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وأتم مدرب نصر حسين داي قائلا: "أعطي حسابًا كبيرًا لفريق الزمالك، أعلم الكثير عن الفريق المنافس، كما أن الزمالك يعلم الكثير عن الفريق الجزائري". يذكر أن الزمالك خسر مباراته الافتتاحية في دور المجموعات من المسابقة القارية بنتيجة (4-2) على يد جورماهيا الكيني، ليتذيل حاليًا ترتيب مجموعته الرابعة. تقدم "الخليج 365 الرياضي"، خدمة مشاهدة البث المباشر لمباراة الزمالك ونصر حسين داي الجزائري، ضمن مباريات الجولة الثانية للمجموعة الرابعة، بدور المجموعات لكأس الاتحاد الإفريقي" الكونفيدرالية"، والتي تضم فرق "الزمالك، وجورماهيا الكيني، ونصر حسين داي الجزائري، وبترو أتلتيكو الأنجولي". تقدم "الخليج 365 الرياضي"، خدمة مشاهدة البث المباشر لمباراة الزمالك ونصر حسين داي الجزائري، ضمن مباريات الجولة الثانية للمجموعة الرابعة، بدور المجموعات لكأس الاتحاد الإفريقي" الكونفيدرالية"، والتي تضم فرق "الزمالك، وجورماهيا الكيني، ونصر حسين داي الجزائري، وبترو أتلتيكو الأنجولي".

- موعد المباراة:

تقام المبارة في الساعة التاسعة من مساء اليوم الأربعاء بتوقيت القاهرة، على ملعب "برج العرب بالإسكندرية " بحضور قرابة 10 الآف مشجع، بخلاف الدعوات الخاصة بأعضاء الجمعية العمومية.

وستذيع "الخليج 365" البث المباشر لمباراة الزمالك ونصر حسين داي على الهواء مباشرة، في إطار يتقديم خدمات متميزة لقرائها الكرام لمتابعة الأحداث لحظة بلحظة.

- تشكيل الزمالك في مباراة اليوم سيكون كالتالي.

استقر الجهاز الفني لفريق الزمالك بقيادة كريستيان جروس على التشكيل الذي يخوض به المواجهة والذي سيكون كالتالي:

Advertisements

في حراسة المرمى: محمود جنش

خط الدفاع: محمد عبدالغني- محمود علاء - حمدي النقاز - عبدالله جمعة

خط الوسط: طارق حامد - فرجاني ساسي - محمود كهربا - يوسف أوباما- إبراهيم حسن

خط الهجوم: عمر السعيد

ويدخل الزمالك لقاء اليوم، من أجل تحقيق أول ثلاث نقاط بالمجموعة، بعد خسارته في الجولة الأولي بنتيجة 4-2 أمام جورماهيا الكيني، فيما يأمل نصر حسين داي في العودة من الإسكندرية بنتيجة ايجابية سواء بالفوز أول التعادل، خاصة بعد فوزه في اللقاء الأول للجموعة علي بترو اتلتيكو الانجولي بنتيجة 2-1 في الجزائري.

ويتصدر المجموعة جورماهيا الكيني برصيد ثلاث نقاط، ثم يأتي نصر حسين داي بنفس رصيد النقاط 3 في المركز الثاني، وبترو اتلتيكو ثالثا بدون نقاط، والزمالك رابعا بدون نقاط.

شاهد البث المباشر لمباراة الزمالك ونصر حسين داى الجزائري في الكونفيدرالية.