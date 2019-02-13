اونلاين | real-بث مباشر HD لايف | يلا شوت مشاهدة مباراة ريال مدريد واياكس اون لاين في دوري ابطال اوروبا | مجاناً عبر Bein Sport HD

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في مباراة نارية يحل فريق ريال مدريد ضيفًا ثقيلًا على أياكس في العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة على استاد أمستردام أرينا اليوم الأربعاء 13 فبراير 2019 وذلك في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2018-2019، كورة لايف مشاهدة مباراة ريال مدريد وأياكس بث مباشر.

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كيفية مشاهدة مباراة ريال مدريد وأياكس:

ريال مدريد يدخل مباراة اليوم وهو قادم من فوزً مهم على حساب فريق أتلتيكو مدريد في ديربي قوي بثلاثة أهداف مقابل هدف، في إطار منافسات الجولة الـ23 من الدوري الإسباني، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء السبت على ملعب واندا ميتروبوليتانو، وبهذا الانتصار قفز الفريق للمركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 45 نقطة، فبعد أن خاض المكلي 23 مباراة، استطاع أن يحقق الفوز 14 مباراة، وتعادل في ثلاث، وتلقى ست هزائم، يلا شوت مشاهدة مباراة ريال مدريد وأياكس بث مباشر.

بث مباشر مشاهدة مباراة ريال مدريد وأياكس:

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على الجانب الأخر يأتي فريق أياكس في وصافة جدول ترتيب الدوري الهولندي برصيد 50 نقطة، وبفارق 5 نقاط عن آيندهوفن الذي يتصدر الترتيب حاليًا، وكانت آخر مبارياته في الدوري أمام فريق فينلو وحققوا الفوز بسداسية دون رد، فمنذ انطلاقة الموسم خاض الفريق 20 مباراة، استطاع أن يحقق الفوز في 16 مباراة، وتعادل في إثنين، وخسر مثلهم، تابع لايف مشاهدة مباراة ريال مدريد وأياكس.

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وسيبدأ سانتياجو سولاري بنفس طريقته المعتادة وسيدفع براموس وناتشو في قلب الدفاع، أما خط الوسط فسيتكون من الثلاثي توني كروس، كاسيميرو، لوكا مودريتش، وسيقود هجوم الملكي كريم بنزيمه بجانب فينيسيوس جونيور ولوكاس فاسكيز.

موعد مباراة ريال مدريد وأياكس:

تنطلق مباراة ريال مدريد وأياكس في العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة اليوم في بث حي ومباشر عبر قناة بي ان سبورت اتش دي.