اونلاين | رابط Zamalek Today|بث مباشر الزمالك ونصر حسين داي الجزائري|مشاهدة رابط يلا شوت الزمالك|كورة ستار الزمالك ونصر حسين داي

رابط Zamalek Today|بث مباشر الزمالك ونصر حسين داي الجزائري|مشاهدة رابط يلا شوت الزمالك|كورة ستار الزمالك ونصر حسين داي

أكد الجزائري مزيان إيجيل، المدير الفني لنصر حسين داي الجزائري، أنه يتمنى أن تكون مباراة الزمالك جيدة وأن يفوز فريقه بنقاط اللقاء.

رابط Zamalek Today|بث مباشر الزمالك ونصر حسين داي الجزائري|مشاهدة رابط يلا شوت الزمالك|كورة ستار الزمالك ونصر حسين داي



ويستضيف الزمالك فريق نصر حسين داي في الساعة التاسعة مساء غدا الأربعاء على ملعب برج العرب، في الجولة الثانية لدور المجموعات للكونفدرالية.

رابط Zamalek Today|بث مباشر الزمالك ونصر حسين داي الجزائري|مشاهدة رابط يلا شوت الزمالك|كورة ستار الزمالك ونصر حسين داي



وقال إيجيل في المؤتمر الصحفي للمباراة: "مواجهة الزمالك ليست سهلة، ونتمنى تحقيق نتيجة إيجابية بعد الفوز على بترو أتليتكو الأنجولي في الجولة الأولى".

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رابط Zamalek Today|بث مباشر الزمالك ونصر حسين داي الجزائري|مشاهدة رابط يلا شوت الزمالك|كورة ستار الزمالك ونصر حسين داي



وأضاف أن الفوز الأول منح الفريق أريحية، وجعل هناك مسؤولية على عاتقه وعاتق فريقه لتحقيق نتيجة جيدة في لقاء الغد.

