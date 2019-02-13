اونلاين | رابط يلا شوت HD سريع بث مباشر| الزمالك ونصر حسين داي الأربعاء 13-2-2019 لايف يوتيوب كورة اون لاين

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رابط يلا شوت HD سريع بث مباشر| الزمالك ونصر حسين داي الأربعاء 13-2-2019 لايف يوتيوب كورة اون لاين
في تمام التاسعة مساء اليوم الأربعاء يستضيف ملعب برج العرب مباراة الزمالك مع نظيره نصر حسين داي الجزائري في إطار منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية.
ويتواجد الزمالك في المجموعة الرابعة رفقة كل من نصر حسين داي الجزائري، وجور ماهيا الكيني، بجانب بترو أتليتكو الأنجولي.
رابط يلا شوت HD سريع بث مباشر| الزمالك ونصر حسين داي الأربعاء 13-2-2019 لايف يوتيوب كورة اون لاين
وكان الزمالك قد افتتح مشواره في البطولة بالخسارة أمام جورماهيا الكيني بنتيجة 4-2 قبل مواجهة الفريق الجزائري صاحب الـ3 نقاط حيث فاز على بترو أتليتكو في الجولة الأولى بهدفين لهدف.
كيف تأهل نصر حسين داي إلى دور المجموعات بالكونفدرالية؟
نصر حسين داي - منافس الزمالك في مباراة اليوم - استهل مشواره في بطولة كأس الكونفدرالية بالفوز على ديابل نوار الكونجولي بنتيجة 3-1 (ذهاب وإياب) في الدور التمهيدي للبطولة، ليتأهل إلى دور الـ32 الأول ويلتقي مع جرين إيجلز الزامبي ويتفوق عليه بنتيجة 2-1.في اطار حرصنا الشيديد علي تقديم الأفضل لذلك يوفر موقع "الخليج 365"، خدمة البث المباشر لمباراة الزمالك ونصر حسين داي الجزائري، الأربعاء 13 فبراير، ضمن مباريات الجولة الثانية، لدور المجموعات في الكونفدرالية الأفريقية، الساعة التاسعة مساء.
رابط يلا شوت HD سريع بث مباشر| الزمالك ونصر حسين داي الأربعاء 13-2-2019 لايف يوتيوب كورة اون لاين
تقام المباراة على استاد برج العرب بالإسكندرية، ويمكن مشاهدة المباراة على قناة النيل للرياضة الأرضية، القناة الثانية الأرضية، وقنوات "بي إن سبورت".
رابط يلا شوت HD سريع بث مباشر| الزمالك ونصر حسين داي الأربعاء 13-2-2019 لايف يوتيوب كورة اون لاين
وقال "جروس، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، خلال المؤتمر صحفي الذي عقد اليوم، أن المشوار لا يزال طويلًا في الكونفدرالية، والفريق يحارب في كل مباراة لأجل تحقيق الفوز، وأكد أن الفريق المطلوب منه الدفاع بصورة جيدة أمام بطل الجزائر، لتحقيق الفوز وتعويض خسارة المباراة الأولى.
رابط يلا شوت HD سريع بث مباشر| الزمالك ونصر حسين داي الأربعاء 13-2-2019 لايف يوتيوب كورة اون لاين