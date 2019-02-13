اونلاين | Hala Madrid| بث مباشر ريال مدريد وأياكس| مشاهدة يلا شوت مباراة ريال مدريد وأياكس لايف | يلا شوت ريال مدريد اليوم HD

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Hala Madrid| بث مباشر ريال مدريد وأياكس| مشاهدة يلا شوت مباراة ريال مدريد وأياكس لايف | يلا شوت ريال مدريد اليوم HD

يلتقي فريق ريال مدريد مع أياكس أمستردام على ملعب أمستردام أرينا وذلك مساء الأربعاء في تمام الساعة 10:00 بتوقبت مدينة القاهرة و11:00 بتوقيت مكة المكرمة و12:00 بتوقيت دولة الإمارات.

وكان فريق ريال مدريد قد تأهل لهذا الدور عقب تصدر مجموعته برصيد 12 نقطة بينما فريق أياكس جاء في المركز الثاني بمجموعته برصيد 12 نقطة خلف بايرن ميونيخ.

وستكون مباراة الإياب بين الطرفين على ملعب السانتياجو برنابيو يوم 5 مارس المقبل في تمام العاشر مساءاً بتوقيت مدينة القاهرة.

وسيتم نقل مباراة ريال مدريد مع أياكس أمستردام في دوري أبطال أوروبا عبر قناة بي إن سيورت 1 HDبصوت المعلقين رؤوف خليف وخليل البلوشي.

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ويمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة مباراة ريال مدريد مع أياكس الهولندي بدور الستة عشر عبر البث المباشر والحي على موقع الخليج 365 الرياضي.

Hala Madrid| بث مباشر ريال مدريد وأياكس| مشاهدة يلا شوت مباراة ريال مدريد وأياكس لايف | يلا شوت ريال مدريد اليوم HD

مشاهدة مباراة ريال مدريد واياكس بث مباشر

وسيبدأ موعد وتوقيت مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد اياكس مباشر اليوم 13-2-2019 في تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت مصر، الحادية عشر مساءا بتوقيت السعودية، وبإمكان متابعي كرة القدم وعاشقيها مشاهدة مباراة الريال واياكس مباشرة الاسطورة كورة ستار لايف من خلال قناة beIN SPORTS HD 1 بالتعليق العربي، حيث سيكون رؤوف خليف على الصوتية الأولى، خليل البلوشي على الصوتية الثانية، وكما تعودتم دائماً من خلال موقعنا عرب نيوز، سوف نقوم بنشر رابط يلا شوت لايف حصري على اليوتيوب للاستمتاع بمباراة ريال مدريد واياكس اونلاين بدوري الابطال الاوروبي.

يلا شوت مباراة الريال ضد أياكس

قبل انطلاق مشاهدة مباراة ريال مدريد واياكس مباشر أون لاين، يعد الفريق الهولندي هو الضحية المفضلة للميرنجي، حيث تقابل الفريقين أوروبياً في 12 مناسبة من قبل، كان التفوق واضح لريال مدريد، حيث فاز في سبع مباريات، مقابل أربع مباريات لأياكس، فيما كان التعادل هو الحاسم في لقاء وحيد بينهما.

كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا” عن الحكم الذي سيتولى إدارة مباراة ريال مدريد واياكس بث مباشر، حيث سيكون حكم الساحة هو السلوفيني دامير سكومينا، وقد سبق لهذا الحكم إدارة مواجهة بين الفريقين في نسخة دوري الأبطال عام 2015، فيما سيكون حكم تقنية الفيديو التي ستطبق لأول مرة تاريخياً بالبطولة هو البولندي سيمون مارتشينياك.

رابط مشاهدة مباراة ريال مدريد واياكس أون لاين

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