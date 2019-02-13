رياضة | بالصور.. الإسماعيلي يتوج ببطولة منطقة الإسماعيلية لكرة القدم مواليد 2002 بعد تخطي القناة بثلاثية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بالصور.. الإسماعيلي يتوج ببطولة منطقة الإسماعيلية لكرة القدم مواليد 2002 بعد تخطي القناة بثلاثية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

توج اليوم فريق الإسماعيلي كبطلا لمنطقة الإسماعيلية لكرة القدم مواليد 2002 بعد الفوز علي القناة بثلاثية نظيفة في المباراة التي أقيمت علي الملعب الفرعي للقناة بالإسماعيلية.

احرز اهداف الإسماعيلي مهند محمد في الدقيقة ال20 من الشوط الأول ومحمد وجدي بعد ان حل بديلا في الدقيقة 10 من الشوط الثاني ومحمود ماهر في الدقيقة ال30 من الشوط الثاني.

ووصل الإسماعيلي للنقطة 37 محتلا صدارة المجموعة وسجل لاعبيه 37 هدفا وصعد كاول والقناة صعد ثانيا ليتأهلا سويا لدوري القطاعات الذي ينطلق الاربعاء القادم.

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ادار اللقاء طاقم تحكيم دولي بقيادة الكابتن محمد حسن حكم ساحة وك مصطفي حسن مساعد اول و ك سامح شعبان مساعد ثان.

يقود الفريق حسام درويش مدير فني، وميدو امان مدرب عام، وحيد شعيب مدرب حراس مرمى، محمد مشمش اداري، مصطفي إسماعيل اصابات ملاعب.

ويلتقي الاسماعيلي في أولي مباريات القطاعات مع كابسي اما القناة يلتقي مع بورتو السويس.