رياضة | جروس يوجه رسالة نارية لنجم الزمالك قبل مواجهة نصر حسين داي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جروس يوجه رسالة نارية لنجم الزمالك قبل مواجهة نصر حسين داي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرص السويسرى كريستيان جروس، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، على التحدث مع يوسف إبراهيم "أوباما" صانع ألعاب الفريق، وطالبه بالتركيز فقط داخل الملعب.

وشدد جروس بعدم الدخول فى مشادة مع زملائه مرة أخرى، وتكرار ما حدث مع زميله فى الفريق التونسى فرجانى ساسى فى لقاء النجوم، الذى انتهى بفوز الفارس الأبيض بهدف نظيف، فى الجولة 21 من منافسات الدورى الممتاز.

ويلتقى الزمالك نظيره نصر حسين داى الجزائرى، فى تمام التاسعة مساء اليوم الأربعاء، فى الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية الإفريقية.

الأهلي والزمالك وبيراميدز يشعلون المنافسة على لقب الدوري المصري

واشتعلت المنافسة بين الأهلي والزمالك وبيراميدز في جدول ترتيب الدوري المصري في ظل رغبة كل فريق في الظفر باللقب هذا الموسم.

ويتصدر نادي الزمالك جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 48 نقطة بفارق 6 نقاط عن بيراميدز صاحب المركز الثاني بـ42 نقطة.

ويحتل بيراميدز المركز الثاني في الدوري المصري برصيد 42 نقطة ثم الأهلي في المركز الثالث برصيد 39 نقطة بفارق 8 نقاط عن الإنتاج الحربي صاحب المركز الرابع برصيد 31 نقطة.

جدول ترتيب الدوري المصري

1- الزمالك 48 نقطة

2- بيراميدز 42 نقطة

3- الأهلي 39 نقطة

4- الإنتاج الحربي 31 نقطة

5- مصر المقاصة 31 نقطة

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6- المقاولن العرب 28 نقطة

7- المصري البورسعيدي 26 نقطة

8- طلائع الجيش 25 نقطة

9- سموحة 25 نقطة

10- الإسماعيلي 24 نقطة

11- حرس الحدود 24 نقطة

12- الاتحاد السكندري 24 نقطة

13- الجونة 22 نقطة

14- الداخلية 21 نقطة

15- إنبي 21 نقطة

16- النجوم 21 نقطة

17- وادي دجلة 20 نقطة

18- بتروجت 18 نقطة