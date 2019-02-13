انت الان تتابع شغب في أمستردام قبل مواجهة الريال.. والشرطة تتدخل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
تحرير:علي الزيني ١٣ فبراير ٢٠١٩ - ٠١:٣٣ م
ألقت قوات الشرطة الهولندية القبض على 4 مشجعين لنادي أياكس أمستردام الهولندي، اليوم الأربعاء، بعد أن تسببوا في قلق لبعثة فريق ريال مدريد، عقب التوجه إلى مقر إقامة الفريق الإسباني في العاصمة الهولندية، في الثانية من صباح اليوم الأربعاء، وأشعلت الألعاب والمفرقعات النارية، وتسببت في إزعاج لاعبي النادي الملكي، حسبما ذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن مشجعي أياكس أشعلوا الألعاب النارية بجوار مقر إقامة بعثة الريال، مشيرة إلى أن موظفي الفندق الذي تقيم به بعثة الفريق أبلغوا الشرطة التي سرعان ما ألقت القبض على 4 من مثيري الشغب في الساعة الرابعة صباحًا.
من جانبها ذكرت صحيفة "أ س" الإسبانية أن جماهير أياكس بدأت في إطلاق الألعاب والمفرقعات النارية حتى الرابعة فجرًا بتوقيت أمستردام، مؤكدة أن مسؤولي الفندق قاموا بالاتصال بالشرطة التي انتقلت إلى موقع الحدث وقامت بتفريق الجماهير في غضون ساعة. يلتقي فريق أياكس مع ريال مدريد على ملعب يوهان كرويف أرينا، مساء
يلتقي فريق أياكس مع ريال مدريد على ملعب يوهان كرويف أرينا، مساء اليوم الأربعاء، في إطار منافسات جولة الذهاب لدور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا.
ولم تعد هذه هي المرة الأولى التي يقوم فيها جماهير الأندية المنافسة لفريق ريال مدريد بمحاولات إزعاج لاعبي الفريق الإسباني، قبل مواجهاتهم، حيث سبق لجماهير باريس سان جيرمان الفرنسي في الموسم الماضي، وإن فعلت نفس الشيء، قبل مباراة الفريقين في دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا.
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