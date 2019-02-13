انت الان تتابع جولة تفقدية لمعاينة استاد المصري استعدادًا لكان 2019 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:أحمد ثروت ١٣ فبراير ٢٠١٩ - ٠٢:٠٣ م

تفقد وفد من الشركة الفرنسية صاحبة الحقوق التسويقية لبطولة كأس الأمم الإفريقية، التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو، استاد النادي المصرى البورسعيدي، للوقوف على جاهزيته لاستضافة مباريات البطولة، حيث رافق الوفد خلال جولته عدد من ممثلي شركة بريزنتيشن، الراعى الرسمي للاتحاد المصري لكرة القدم، وعاين الوفد مرافق الاستاد، خاصة المتعلقة بعملية النقل التليفزيوني للمباريات والمركز الإعلامي، وقاعة المؤتمرات الصحفية، والمقصورة المخصصة للصحفيين بالمدرج البحري للاستاد.

وكان في استقبال الوفد، طارق هاشم عضو مجلس إدارة المصري والمشرف على ملف تطوير الاستاد وإبراهيم شتا المدير التنفيذي للنادي وعدد من مديري إدارات النادي. ومنح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، مصر حق استضافة بطولة كأس الأمم الإفريقية لهذا العام، بدلًا من الكاميرون لعدم جاهزيتها، بعدما تم اكتساح جنوب إفريقيا

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