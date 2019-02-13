انت الان تتابع دوري أبطال أوروبا: فاران قد يشارك مع ريال مدريد أمام أياكس رغم مرضه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

الفرنسي رافايل فاران

كشفت تقارير إعلامية اليوم الأربعاء أن الفرنسي رافايل فاران، مدافع نادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، لم يستبعد من قائمة فريقه الذي سيلتقي هذا المساء مع اياكس أمستردام الهولندي في ذهاب دور الستة عشر لبطولة دوري أبطال أوروبا رغم غيابه عن تدريبات الفريق أمس الثلاثاء.

وغاب فاران عن تدريبات ريال مدريد أمس استعدادا لملاقاة اياكس أمستردام على ملعب الأخير بسبب إصابته بالإنفلونزا، ولكن طبقا لما ذكرته صحيفة "ماركا" الإسبانية بدأ اللاعب في التعافي بشكل جيد خلال الساعات الأخيرة، ولكن من المنتظر أن يتم إعلان موقفه النهائي من المشاركة في اللقاء في اللحظات الأخيرة.

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ولا يفضل الأرجنتيني سانتياجو سولاري، المدير الفني لريال مدريد، الدفع بلاعبين غير جاهزين في تشكيلة فريقه الأساسية، ولذلك سيكون ناتشو فيرنانديز هو اللاعب البديل في مركز قلب الدفاع في حال غياب فاران لعدم جاهزيته.

ولا يعد فاران اللاعب الوحيد في ريال مدريد الذي تحوم حوله الشكوك قبل مباراة الليلة، ولكن هناك أيضا مارسيلو وسيرخيو ريجيلون، اللذين ستكون المفاضلة بينهما أمر صعب على سولاري، علما بأن النجم البرازيلي خاض مباراة ريال مدريد الأخير في بطولة كأس ملك إسبانيا، فيما لعب النجم الإسباني الصاعد المباراة الأخيرة للفريق في مسابقة الدوري الإسباني "الليجا".