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إعلان مدينة ميونخ للترشح لإستضافة نهائي دوري أبطال أوروبا

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قام  مجلس مدينة ميونخ الألمانية،  بالإعلان أن عاصمة إقليم بافاريا الألماني، ستترشح لاستضافة نهائي بطولة لكرة القدم لموسم 2021.

وقال  ديتر رايتر عمدة ميونخ،: "أعتقد أن الأمر مناسب لميونخ، سأساند الترشح، سنرى ما إذا كان الأمر سينجح".

ومن المفترض أن يتم إرسال الوثائق الخاصة بترشح أي مدنية لاستضافة نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا، إلى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، قبل يوم الجمعة المقبل.

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يشار إلى أن الإعلان عن مقر استضافة نهائي هذه النسخة من البطولة الأوروبية سيكون في مايو المقبل.

وتعد مدينة سان بطرسبرج الروسية هي المنافس الوحيد لميونخ في الترشح لاستضافة هذا الحدث الكروي الكبير.

ويذكر أن  ميونخ استضافت  عبر تاريخها نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا 3 مرات، أعوام 1993، و1997، و2002

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