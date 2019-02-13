إنتر ميلان يعلن سحب الشارة من إيكاردي..هاندانوفيتش القائد الجديد

قام نادي إنتر ميلان الإيطالي بالإعلان عن سحب شارة القيادة من مهاجم الفريق ماورو إيكاردي اللاعب الأرجنتيني ومنحها للقائد الجديد الحارس السولفيني سمير هاندانوفيتش.
ولم توضح إدارة إنتر ميلان أسباب سحب شارة القيادة من إيكادري وسط شائعات حول استمرارية صاحب الـ25 في صفوف النيراتزوري.
وارتبط اللاعب الأرجنتيني الدولي مؤخرًا بالرحيل عن ملعب سان سيرو وسط شائعات ربطت اسمه بالانتقال إلى ريال مدريد.
وكانت زوجة اللاعب واندا نارا ووكيلة أعماله قد دخلت في مفاوضات مع إدارة النيراتزوري لتجديد عقد اللاعب المقرر انتهاؤه بنهاية موسم 2021 مع رفع قيمة راتبه، إلا أن الطرفين لم يتوصلا إلى اتفاق.
ويبدو أن الأمور ستتعقد بعد قرار إدارة إنتر ميلان بسحب شارة القيادة من إيكاردي ومنحها لحارس مرمى الفريق هاندانوفيتش.
جدير بالذكر أن إيكاردي انضم إلى صفوف إنتر خلال فترة الانتقالات الصيفية لموسم 2013/2014 قادمًا من سامبدوريا.
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