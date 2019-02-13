بالصور.. فريق الطائرة اليمني يكسب التونسي بثلاثة أشواط مقابل شوطين

كسب الفريق الممتاز لنادي خيبل اليمني للكرة الطائرة أول لقاءً ودياً استعدادياً له أمام فريق طائرة حمام الأنف التونسي بثلاثة أشواط مقابل شوطين في المباراة التي جمعتهما مساء أمس وجاءت النتائج كما يلي : الشوط الأول : ٢٥ : ٢٣ لصالح حمام الأنف. الشوط الثاني . ١٦:٢٥ لصالح خيبل الشوط الثالث . ٢٤:٢٦ لصالح خيبل الشوط الرابع . Advertisements ٢٤:٢٦ لصالح حمام الأنف . الشوط الخامس . ١٥ : ١١ لصالح خيبل. أدار اللقاء طاقم تحكيمي دولي تونسي. ويعتبر فريق حمام الأنف من أندية الوسط في تونس وصاحب تاريخ جيد على مستوى الكرة الطائرة التونسية. فوز خيبل في هذه المباراة يعكس مدى استعداداته الجيدة للبطولة وأنه سيقدم مباريات ونتائج طيبة تليق بسمعة اليمن عموما والمهرة خصوصاً وتحقيق آمال جماهيره في مشاركة إيجابية ومشرفة وتستضيف تونس البطولة العربية للأندية للكرة الطائرة في نسختها ال37 خلال النصف الثاني من فبراير الجاري . ويلعب نادي خيبل ضمن المجموعة الأولى التي تضم إلى جانبه الفريق المضيف الصفاقسي التونسي والريان القطري وأهلي بنغازي الليبي وسنجل الفلسطيني.

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