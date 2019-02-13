شكرا لقرائتكم خبر عن «أخضر المبارزة» يرفع رصيده إلى 15 ميدالية في البطولة العربية بالكويت والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

رفع المنتخب السعودي للمبارزة رصيده من الميداليات إلى 15 ميدالية في البطولة العربية للناشئين والشباب المقامة حالياً في دولة الكويت، بعد أن أضاف لاعبوه ولاعباته أمس 8 ميداليات (ذهبيتين، فضيتين، 4 برونزيات).

وحققت لاعبة الأخضر الحسناء الحماد الميدالية الذهبية ضمن منافسات سلاح السيف (سيبر)، وحصلت ندى عابد وفوزية الخيبري على ميداليتين برونزيتين في المنافسة ذاتها، فيما انتزع جواد الداوود ذهبية سلاح المبارزة (الابيه) وحقق زميله حسين الطويل الميدالية الفضية وحصل نواف الخالدي على الميدالية البرونزية في المنافسة ذاتها، في حين حقق علي البحراني الميدالية الفضية لسلاح السيف (سيبر) وحصل زميله سعد البقمي على الميدالية البرونزية.

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