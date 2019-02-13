رياضة | التشكيل المتوقع لريال مدريد في مواجهة أياكس بدوري الأبطال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التشكيل المتوقع لريال مدريد في مواجهة أياكس بدوري الأبطال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستضيف فريق أياكس أمستردام الهولندي, مساء اليوم الأربعاء , نظيره فريق ريال مدريد الإسباني , في إطار مباريات ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال اوروبا , في اللقاء الذي سيقام على أرضية ملعب ” يوهان كرويف آرينا ” في أمستردام . وكان فريق ريال مدريد قد تأهل لهذا الدور عقب تصدر مجموعته برصيد 12 نقطة بينما فريق أياكس جاء في المركز الثاني بمجموعته برصيد 12 نقطة خلف بايرن ميونيخ.

وكان فريق ريال مدريد بطل أوروبا في آخر 3 سنوات قد تأهل الى هذا الدور كمتصدر للمجموعة السابعة متفوقاً على نظيره فريق روما الوصيف , في حين تأهل أياكس كثاني المجموعة الخامسة خلف المتصدر فريق بايرن ميونيخ الألماني .

ويسعى فريق ريال مدريد الذي يقدم مستويات كبيرة الى تحقيق الفوز أو الخروج بنتيجة إيجابية خارج ملعبه , في حين يتطلع فريق أياكس صاحب الأرض والجمهور في هذه المواجهة الى تحقيق نتيجة إيجابية ومرضية قبل لقاء الإياب .

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تيبو كورتوا

مارسيلو – راموس – فاران – كارفخال

كروس – كاسيميرو – مودريتش

فينيسيوس – بنزيما – فاسكيز