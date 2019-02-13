رياضة | بالأرقام.. بوجبا أسوأ لاعب في اليونايتد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بالأرقام.. بوجبا أسوأ لاعب في اليونايتد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قدم الفرنسي بول بوجبا أداءً مخيبًا للآمال، خلال مواجهة باريس سان جيرمان، في ذهاب الدور الـ 16 من عمر منافسات دوري أبطال أوروبا، على ملعب أولد ترافورد.

وخسر مانشستر يوناتيد بهدفين دون رد، امام باريس سان جيرمان الفرنسي، في ذهاب الدور الـ 16 من عمر منافسات دوري أبطال أوروبا.

عانى مانشستر يونايتد من أول خسارة له تحت قيادة مدربه النرويجي سولسكاير، منذ أن تولى المهمة خلفاً للبرتغالي جوزيه مورينيو.

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بوجبا حصل على تقييم 4.5 -10، كأقل مستوى بين زملاءه في مانشستر يونايتد، بعدما فشل في مساعدة الشياطين الحمر أمامباريس سان جيرمان الفرنسي، بخلاف طرده.

وحصل بوجبا على بطاقة صفراء في شوط المباراة الأول، لكنه لم يهدأ وواصل تدخلاته العنيفة على لاعبي باريس حتى حصل على البطاقة الصفراء الثانية بعد تدخله على داني ألفيش، فنال البطاقة الحمراء في الدقيقة 89

وسيغيب بوجبا عن مباراة العودة أمام باريس سان جيرمان، ليزد متاعب مانشستر يوناتيد، خلال المواجهة المقررة على ملعب حديقة الأمراء، معقل العملاق الباريسي.