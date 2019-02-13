رياضة | إنبي يهدد بشكوى النجم الساحلي للفيفا بسبب "مرعي"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إنبي يهدد بشكوى النجم الساحلي للفيفا بسبب "مرعي" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طالب مسئولو نادي إنبي في خطاب رسمي اتحاد الكرة المصري، بالحصول على نسبة من صفقة انتقال عمرو مرعي من النجم الساحلي التونسي لصفوف بيراميدز.

وهدد النادي البترولي باللجوء للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بسبب عدم الحصول على نسبة 15% من عقد بيع عمرو مرعى.

وكان عمرو مرعي قد انتقل من نادي إنبي إلى صفوف النجم التونسي ومنه إلى نادي بيراميدز.

الأهلي والزمالك وبيراميدز يشعلون المنافسة على لقب الدوري المصري

واشتعلت المنافسة بين الأهلي والزمالك وبيراميدز في جدول ترتيب الدوري المصري في ظل رغبة كل فريق في الظفر باللقب هذا الموسم.

ويتصدر نادي الزمالك جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 48 نقطة بفارق 6 نقاط عن بيراميدز صاحب المركز الثاني بـ42 نقطة.

ويحتل بيراميدز المركز الثاني في الدوري المصري برصيد 42 نقطة ثم الأهلي في المركز الثالث برصيد 39 نقطة بفارق 8 نقاط عن الإنتاج الحربي صاحب المركز الرابع برصيد 31 نقطة.

جدول ترتيب الدوري المصري

1- الزمالك 48 نقطة

2- بيراميدز 42 نقطة

3- الأهلي 39 نقطة

4- الإنتاج الحربي 31 نقطة

5- مصر المقاصة 31 نقطة

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6- المقاولن العرب 28 نقطة

7- المصري البورسعيدي 26 نقطة

8- طلائع الجيش 25 نقطة

9- سموحة 25 نقطة

10- الإسماعيلي 24 نقطة

11- حرس الحدود 24 نقطة

12- الاتحاد السكندري 24 نقطة

13- الجونة 22 نقطة

14- الداخلية 21 نقطة

15- إنبي 21 نقطة

16- النجوم 21 نقطة

17- وادي دجلة 20 نقطة

18- بتروجت 18 نقطة