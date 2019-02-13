مارسيلو يفضح لغة جاريث بيل

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

يحظى دوري كرة القدم الإسباني المعروف بـ”الليجا”، بعدد كبير من اللاعبين أصحاب المهارات العالية والأسماء اللامعة، ومن دول كثيرة من خارج إسبانيا، لذلك لا يتحدث بعضهم اللغة الإسبانية.

اللاعب البرازيلي مارسيلو، مدافع فريق ريال مدريد، كشف أن زميله الويلزي في الفريق، جاريث بيل، لا يعرف سوى عدة كلمات محدودة جدا من اللغة الإسبانية، على الرغم من قضائه نحو ستة أعوام في البلاد.

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جاريث بيل، كان قد وصل إلى إسبانيا في عام 2013 قادما من نادي توتنهام الإنجليزي، بعقد وصلت قيمته في ذلك الوقت إلى ما يقارب 100مليون دولار.

جاريث بيل على الرغم من مساهمته في تتويج الفريق الملكي الإسباني ريال مدريد بعدة ألقاب، إلا أنه لم يستطع أن يطلع كثيرا على الثقافة الإسبانية.

ووفقا لـ”سكاي نيوز” نقلا عن صحيفة “ميرور” الإنجليزية، قال مارسيلو في تصريحات له: إن بيل لا يتحدث سوى الإنجليزية في غرفة تبديل الملابس، كما أنه يضطر في أحيان أخرى إلى التواصل عن طريق الإشارات، ولا يعرف سوى 4 كلمات بالإسبانية.