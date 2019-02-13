أنخيل دي ماريا يرد على واقعة إهانة الزجاجات.. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

لم يسلم النجم الأرجنتيني أنخيل دي ماريا، لاعب وسط مهاجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، من صيحات وإهانات جماهير فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، خلال مباراة الفريقين مساء الثلاثاء، ضمن منافسات ذهاب دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا، على أرضية ملعب “أولد ترافورد”.

جماهير مانشستر يونايتد، لم تتوقف عن السخرية من أنخيل دي ماريا خلال مجريات الشوط الأول من المباراة، وشهدت مجريات الشوط الأول قيام جماهير مانشستر يونايتد بالسخرية من أنخيل دي ماريا الذي أضاع العديد من الفرص، وإلقاء زجاجات المياه والخمور عليه أثناء تنفذيه إحدر الضربات الركنية.

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اللاعب لم يرد على الجماهير وقت الواقعة، إلا أنه يبدو انه فقد أعصابه أثناء تبديله في الشوط الثاني، وأشار إليهم لدى خروجه عندما طالبهم برفع صوتهم أكثر.. في حين كانت النتيجة تقدم سان جيرمان بهدفين مقابل لا شيء صنعهما دي ماريا.

أنخيل دي ماريا، كان قد لعب في صفوف مانشستر يونايتد في موسم 2014-2015 ، لكنه رحل سريعاً بعد فشله في إثبات نفسه تحت قيادة المدرب الهولندي لويس فان جال.