ستيفاني مكمان تنال علقة ساخنة.. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

شهد عرض “الرو” أحداثا مثيرة هذا الأسبوع بظهور السيدة الأولى في اتحاد المصارعة الحرة WWE ستيفاني مكمان، مع زوجها المدير التنفيذي للاتحاد تريبل إتش، للنقاش حول ما المشكلة التي فعلتها بيكي لينش في عرض “الرو” الماضي.

ستيفاني مكمان، كانت قد ظهرت في عرض “الرو” الماضي، برفقة نجمة المصارعة النسائية بيكي لينش، وأصرت ستيفاني على أن تقوم بيكي لينش بمراجعة الفريق الطبي في الاتحاد قبل خوض أي مواجهة مقبلة على الحلبة.

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بيكي لينش رفضت أن تخضع للفحص الطبي وهاجمت ستيفاني مكمان، وهو ما دفع الأخيرة إلى إصدار عقوبة ضد بيكي لينش بإيقافها حتى تحصل على التصربح الطبي اللازم لعودتها لحلبات المصارعة.

اتحاد المصارعة الحرة WWE رغم ذلك فقد أعلن عبر موقعه الرسمي عن تواجد بيكي لينش في عرض “الرو” المقبل بدعوة خاصة من عائلة مكمان.. وأكد اتحاد WWE في بيان له أن الدعوة جاءت من أجل مناقشة بيكي لينش على تصرفاتها الأخيرة التي صدرت منها ضد السيدة الأولى في WWE.