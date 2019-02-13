برومو مشوق لفيلم المصارع «سي إم بانك» الأول.. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

يبدأ عرض الفيلم السينمائي الأول لنجم المصارعة الأمريكي “سي إم بانك”، حيث يتم عرضه في مدينة أوستن خلال شهر مارس المقبل، كما سيتم إقامة مهرجان سينمائي كبير في هذه المدينة.

فيلم “فتاة في الطابق الثالث”، هو اسم الفيلم الذي يشارك في بطولته المصارع السابق في اتحاد المصارعة الحرة WWE والمقاتل الحالي في اتحاد الفنون القتالية المختلطة النجم “سي إم بانك”

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الفيلم - الذي يعد التجربة السينمائية الأولى للنجم “سي إم بانك” – يعد من نوعية أفلام الرعب، وتم تصويره في شهر سبتمبر الماضي.. وييقوم “سي إم بانك” في هذا الفيلم بدور رجل لديه جاذبية كبيرة وتجارب سابقة في عالم السحر، وهو ما يدفعه إلى دخول للسجن، وهناك يجد الكثير من المصاعب داخل السجن وأيضا عند خروجه منه.

يشار إلى أن “سي إم بانك” سيشارك أيضا في فيلم آخر ولكن هذه المرة مع زوجته بطلة الديفاز السابقة “أي جي لي”، ويحمل الفيلم اسم “رابيدط وهو أيضا من نوعية أفلام الرعب.