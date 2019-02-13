شكرا لقرائتكم خبر عن إنتر ميلان يوجه ضربة قوية لإيكاردي تنذر بقرب رحيله والان مع التفاصيل

الخليج 365- أعلنت إدارة الفريق الاول لكرة القدم بنادي إنتر ميلان الايطالي إسناد شارة قيادة الفريق بداية من اليوم الاربعاء لحارس مرمى الفريق السلوفيني سمير هاندانوفيتيش.

وكتب الحساب الرسمي للفريق على موقع التواصل الاجتماعي تويتر تغريدة جاء بها أن هاندانوفيتش من المنتظر ان يكون قائد للفريق بدلاً من مهاجم الفريق الارجنتيني ماورو إيكاردي.

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وكان النيراتزوري قد حاول خلال الايام الماضية التوصل إلى إتفاق من أجل تجديد عقده لكنه لم وضع بعض الشروط التعجيزية.

ولم يتوصل الطرفان إلى حل من أجل تمديد التعاقد وجاء قرار الإذارة كضغط على اللاعب للموافقة على المقابل المادي المقدم وفي حالة إستمر سيكون القرار النهائي بيعه في فترة الإنتقالات الشتوية.

في الوقت الذي أكدت فيه بعض المصادر الصحفية الإيطالية ان هناك نية قوية من جانب الجهاز الفني لتجميده وعدم الدفع به في الاستحقاقات المقبلة.