شكرا لقرائتكم خبر عن عباءة الحسم تنتظر من يرتديها لخلافة الدون والان مع التفاصيل

الخليج 365- يرحل ريال مدريد الاسباني حامل لقب بطولة دوري ابطال اوروبا لكرة القدم في ثلاثة مناسبات إلى هولندا لمواجهة فريق نادي أياكس امستردام لحساب مباريات إياب الدور ثمن النهائي للتشامبيونزليج حيث يفتقد الفريق في هذه النسخة لخدمات النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو

وكان الدون قد قرر الرحيل في صيف العام الماضي صوب يوفنتوس الايطالي من اجل خوض تجربة إحترافية جديدة على حد قوله لينتظر الفريق أن يرتدي أحد اللاعبين عباءة الحسم التي لطالما ارتداها البرتغالي وحسم الكثير من المباريات والبطولات لقلعة المرينجي.

وفي التقرير التالي نسلط معكم الضوء على أبرز اللاعبين المنتظر أن يسطع نجمهم لخلافة الون :-

جاريث بيل

أولى الاسماء التي إنتظرت منها الجماهير المدريدية ان تتوهج في مطلع الموسم الجاري وقياده الفريق لحسم لقب دوري ابطال اوروبا لكرة القدم للمرة الرابعة على التوالي وبالفعل اتيحت للاعب أكثر من مناسبة للتألق عقب رحيل الدون لكنه واصل تقديم السيناريوهات التي لطالما احبطت جماهير المرينجي.

أصيب بيل وإبتعد عن الملاعب في أكثر من مناسبة كما أنه وفور العودة من الاصابة كان يعاني من مستوى هزيل الأمر الذي جعل المدير الفني الارجنتيني الحالي للمرينجي سانتياجو سولاري في إبقاءه على مقاعد البدلاء والدفع بدلاً منه بالبرازيلي اليافع فينيسيوس جونيور في الكثير من المباريات آخرهم كلاسيكو كأس ملك إسبانيا

ويرغب بيل خلال الفترة القليلة المقبلة ان يتغلب على كل الظروف التي تقف في وجهه من اجل الإنطلاقة القوية التي تمكنه من حجز مكان اساسي له في تشكيلة الفريق خاصةً وأن المرينجي مقبل على فترة حاسمة سواء على المستوى المحلي أو المستوى الأوروبي.

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كريم بنزيما

يعتبر كريم بنزيما واحد نت افضل اللاعبين في الريال خلال الفترة القليلة الماضية حيث تحسن مستوى اللاعب بصورة تدريجية بعد رحيل رونالدو خاصةً بعد عودته لمركزه المفضل المهاجم الصريح بعد أن كان مكتفياً بفتح المساحات للدون من اجل مساعدته في تسجيل الاهداف

كما كان بنزيما من اكثر صانعي الاهداف والتمريرات الحاسمة للدون لكنه عاج إلى وجهه الاصلي مرة أخرى وأصبح المهدد الرئيسي لمرمى الخصوم حيث قاد الفرنسي فريقه للوصول إلى نصف نهائي كأس ملك إسبانيا بالإضافة إلى الفوز في ديربي مدريد على الجار اتلتيكو.

وتعول جماهير ريال مدريد كثيراً على بنزيما من أجل إرتداء عباءة الحسم وتسجيل الكثير من الاهداف وقيادة الفريق لعبور الادوار الاقصائية تمهيداً للفوز باللقب.

فينيسيوس جونيور

البرازيلي اليافع الذي ضمن لنفسه مكان اساسي في تشكيلة الملكي بعد الاداء الرائع الذي قدمه مطلع الموسم الجاري كما أن مستوى ماريانو دياز الغير ثابت ساهم في ظهور موهبة جونيور لكن ابرز ما يعيب اللاعب هو إهدار الفرص السهلة.

حيث سنحت للاعب اكثر من فرصة سهلة في كلاسيكو كأس ملك إسبانيا أمام برشلونة إلا أن الرعونة حالت دون دخول الكرة المرمى الأمر الذي أقره اللاعب بنفسه في تصريحات صحفية أدلى بها بعد المباراة.

ليبقى السؤال واضحاً هل يقدر أحد الثلاثي أن يرتدي عباءة الحسم ويخلف رونالدو ام رفقاء دي يونج لهم رأي آخر ؟؟