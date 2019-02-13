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انت الان تتابع رسميًا.. الكاف يخطر الإسماعيلي بالعودة لدروي الأبطال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
تحرير:أحمد ثروت ١٣ فبراير ٢٠١٩ - ٠١:٠٦ م
تلقى النادي الإسماعيلي خطابًا رسميًا من الاتحاد الإفريقى لكرة القدم (كاف) يخطره فيه بقرار عودته مجددًا إلى منافسات دوري أبطال إفريقيا، وذلك بعد إقصائه عقب أحداث الشغب، التي حدثت في مباراة الدراويش والإفريقى التونسي على استاد الإسماعيلية ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا، حيث شهدت ملعب الإسماعيلية أحداث مؤسفة بعد قيام جماهير الدراويش بإلقاء زجاجات المياه على حكم مباراة بعد هزيمة الفريق بهدفين مقابل هدف، وقرر حكم اللقاء وقتها إيقاف المباراة واحتسابها لصالح فريق الإفريقي.
وكان الكاف قد أرسل خطابًا إلى النادي الإسماعيلي، يوم 23 يناير الماضي، يُفيد بإقصائه من دورى أبطال إفريقيا، وهو الأمر الذي جعل النادي يتوقف عن استكمال إجراءات قيد اللاعبين. وعقد الكاف يوم الأحد الماضى، جلسة استماع بحضور محمد الكلية، عضو مجلس إدارة الإسماعيلي، ونهاد حجاج المستشار القانوني، ونصر عزام
وكان الكاف قد أرسل خطابًا إلى النادي الإسماعيلي، يوم 23 يناير الماضي، يُفيد بإقصائه من دورى أبطال إفريقيا، وهو الأمر الذي جعل النادي يتوقف عن استكمال إجراءات قيد اللاعبين.
وعقد الكاف يوم الأحد الماضى، جلسة استماع بحضور محمد الكلية، عضو مجلس إدارة الإسماعيلي، ونهاد حجاج المستشار القانوني، ونصر عزام محامى النادى، للبت فى التظلم، الذى تقدم به مسؤولو الدراويش ضد عقوبة الإقصاء من البطولة.
وأقر الاتحاد الإفريقى بعد الاستماع إلى شهادة طرفي الأزمة وقراءة الملف، الذي تم التقدم به بصحة تظلم الإسماعيلي، وإعادة الفريق إلى منافسات البطولة.
واستند مسؤولو الدراويش فى تظلمهم، إلى المادة 12 من لائحة الاتحاد الإفريقى، التى تنصّ على وجوب نزول الجماهير إلى أرض الملعب أو إصابة أحد أفراد الفريق الضيف لإصدار عقوبة الإقصاء، وهو ما لم يتحقق وقت المباراة.
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