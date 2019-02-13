الزمالك يسعى لتصحيح المسار الإفريقي أمام بطل الجزائر

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أبناء ميت عقبة سبق لهم مواجهة الفرق الجزائرية، في أكثر من مناسبة، وشهدت أكثر المواجهات تفوقًا ملحوظًا لصالح الزمالك، الذي يسعى للفوز في مواجهة اليوم من أجل تصحيح المسار

في التاسعة مساء اليوم الأربعاء، تتجه الأنظار إلى استاد الجيش ببرج العرب، حيث يستقبل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة السويسري كريستيان جروس، نظيره نصر حسين داي الجزائري، ضمن مواجهات الجولة الثانية من المجموعة الرابعة لدور المجموعات من منافسات بطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية، ويسعى الفارس الأبيض إلى تعويض خسارته أمام جورماهيا الكيني، في الجولة الماضية، إذ يتذيل أبناء ميت عقبة جدول ترتيب المجموعة من دون رصيد من النقاط، في حين يملك الفريق الجزائري 3 نقاط بعد فوزه على بترو أتليتكو الأنجولي، بهدفين لهدف، في الجولة الأولى.

ويسعى الزمالك، إلى تخطى هزيمته في الجولة الأولى أمام جور ماهيا الكيني، التي هُزم فيها بأربعة أهداف مقابل هدفين، وطالب السويسري كريستيان جروس، المدير الفني للزمالك، خلال جلسته مع اللاعبين، بالفوز خلال اللقاء، للعودة إلى المنافسة في الكونفيدرالية، التي يسعى الأبيض إلى التتويج بلقبها لأول مرة في تاريخه،

ويسعى الزمالك، إلى تخطى هزيمته في الجولة الأولى أمام جور ماهيا الكيني، التي هُزم فيها بأربعة أهداف مقابل هدفين، وطالب السويسري كريستيان جروس، المدير الفني للزمالك، خلال جلسته مع اللاعبين، بالفوز خلال اللقاء، للعودة إلى المنافسة في الكونفيدرالية، التي يسعى الأبيض إلى التتويج بلقبها لأول مرة في تاريخه، مطالبًا اللاعبين ببذل أقصى جهد والالتزام بالتعليمات الفنية من أجل الفوز بالمباراة، وحصد نقاطها الثلاث، مشددًا على أنه لن يقبل سوى بالفوز في المباراة. على الجانب الآخر، بدأ فريق نصر حسين داي مشواره فى البطولة من دور الـ64، وواجه جرين إيجلز الزامبى، وتخطاه فى مجموع المباراتين بنتيجة هدفين مقابل هدف، ثم واجه أهلي طرابلس فى دور الـ32، وتغلب عليه بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين، ولعب الفريق أولى مبارياته فى دور المجموعات أمام فريق بترو أتليتكو الأنجولى، وتغلب عليه بهدفين مقابل هدف. وحرص مزيان إيجيل، المدير الفنى للفريق نصر حسين داي، على الحديث مع لاعبيه، وعدم تأثرهم بضغوط جماهير الفارس الأبيض، وأن يركزوا داخل الملعب فقط، وطالب لاعبى خط الوسط بفرض رقابة لصيقة على الثنائى كهربا وفرجانى ساسى، وطالب لاعبيه باليقظة فى الدفاع لمنع الهجمات المعاكسة والخطيرة للزمالك، الذى يملك لاعبين يتميزون بالسرعة كذلك التركيز الجيد والهدوء وعدم التسرع، واعترف المدير الفنى لبطل الجزائر للاعبيه بقوة نادى الزمالك عندما يلعب على أرضه ووسط جماهيره. Advertisements الزمالك vs الجزائرية خاض الزمالك 8 لقاءات أمام الفرق الجزائرية، حقق الفوز في 3، وتعادل في مثلهم، وخسر في مناسبتين، وكانت أول مواجهات الفارس الأبيض ضد الجزائريين في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا عام 1984 ضد شبيبة القبائل، وخسر في مواجهة الذهاب بثلاثة أهداف إلى هدف، وحقق الفوز ذهابًا في القاهرة بثلاثية نظيفة، وتوج الزمالك باللقب بالفوز على شوتينج ستار النيجيري في المباراة النهائية بثلاثية نظيفة بمجموع المباراتين. وفي عام 1993، واجه الزمالك مولودية وهران في ربع نهائي دوري الأبطال، وحقق الفوز في القاهرة برباعية نظيفة، وتعادل في الجزائر بهدف نظيف، وحقق الفارس البيض اللقب بفوزه على أشانتي كوتوكو الغاني، بركلات الترجيح بعدما انتهت مواجهة الذهاب والإياب سلبيًا. المواجهة الثالثة كانت في عام 2016، عندما واجه فريق مولودية بجاية في دور الستة عشر، وحقق الفوز في القاهرة بهدفين نظيفين، وتعادل في الجزائر بهدف نظيف، وخسر الزمالك اللقب أمام صن داونز بالخسارة ذهابًا بثلاثية نظيف، والفوز إيابًا بهدف نظيف. وفي عام 2017، تقابل الزمالك مع نظيره اتحاد العاصمة الجزائري في المجموعة الثانية، وحسم التعادل بهدف إلى مثله مواجهة الذهاب بالقاهرة، وخسر الفارس الأبيض في الجزائر بهدفين نظيفين، وودع البطولة وقتها من دور المجموعات. قائمة الزمالك ضم السويسري كريستيان جروس، المدير الفني للفارس الأبيض، تضم 19 لاعبًا، في قائمة الفريق لمواجهة اليوم، وجاءت كالتالي:

حراسة المرمى: محمود جنش - عماد السيد.

خط الدفاع: عبد الله جمعة - بهاء مجدى - محمود علاء - محمود الونش - محمد عبد الغنى - محمد عبد السلام - حمدي النقاز.

خط الوسط: طارق حامد - فرجانى ساسى - محمد عنتر - يوسف أوباما - إبراهيم حسن - محمود كهربا - أيمن حفنى.

خط الهجوم: حميد أحداد - عمر السعيد - خالد بوطيب.

واستبعد جروس كلًا من: محمد إبراهيم - أحمد سيد زيزو - ومحمود عبد العزيز - حازم إمام من قائمة المباراة لأسباب فنية، بينما غاب مصطفى فتحى للإصابة.

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