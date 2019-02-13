شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قال محمد صلاح لمدربه السابق عن ترك ليفربول؟ (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال ضياء السيد، مدرب المنتخب الوطني السابق، إن رحيل محمد صلاح عن ليفربول خلال الفترة المقبلة أمر «ليس مؤكدا» حتى الآن.
وردًا على سؤال حول الأنباء التي تناولت استعداد يوفنتوس لدفع 200 مليون يورو مقابل ضم صلاح، قال «السيد» خلال تواجده ببرنامج «نمبر وان»: «يوفنتوس بيحاول، ودي حاجة كويسة إنه يكون محط أنظار أكبر الفرق في العالم وتصنيف أول».
وتابع: «لن يرحل عن ليفربول»، وأضاف ضاحكاً: «لا هو قايلي ما تقولش».
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