شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قال محمد صلاح لمدربه السابق عن ترك ليفربول؟ (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال ضياء السيد، مدرب المنتخب الوطني السابق، إن رحيل محمد صلاح عن ليفربول خلال الفترة المقبلة أمر «ليس مؤكدا» حتى الآن.

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وردًا على سؤال حول الأنباء التي تناولت استعداد يوفنتوس لدفع 200 مليون يورو مقابل ضم صلاح، قال «السيد» خلال تواجده ببرنامج «نمبر وان»: «يوفنتوس بيحاول، ودي حاجة كويسة إنه يكون محط أنظار أكبر الفرق في العالم وتصنيف أول».

وتابع: «لن يرحل عن ليفربول»، وأضاف ضاحكاً: «لا هو قايلي ما تقولش».