هازارد يدافع عن طريقة ساري مع تشيلسي

صرح نجم فريق تشيلسي الإنجليزي اللاعب البلجيكي ايدين هازارد أن طريقة لعب مدربه الإيطالي ماوريسيو ساري تتلائم مع فلسفته في كرة القدم.

وخلال تصريحات للموقع الرسمي لتشيلسي تحدث هازارد عن المدربين الذي عمل تحت قيادتهم لافتًا إلى البرتغالي جوزيه مورينيو هو "السبيشال".

وأكمل اللاعب البلجيكي: "جميع المدربين الذين لعبت معهم منحوني شيئًا، البداية كانت مع كلود بويل في ليل الفرنسي، حتى ماوريسيو ساري في تشيلسي".

وأضاف: " كلهم يرون كرة القدم بطرق مختلفة ولهذا السبب أنا اللاعب الذي عليه الآن، لقد قدموا لي نصائح مهمة".

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وتابع: "كان جوزيه مورينيو هو "السبيشال"، لكن الطريقة التي يلعب بها ساري وجارسيا هي أشبه بفلسفتاتي في كرة القدم".

كان هازارد قد أكد في تصريحات سابقة أنه يآمل أنه يعود للعمل تحت قيادة مورينيو مرة أخرى.

جدير بالذكر أن وضع ساري في تشيلسي غير مستقر بعد الهزيمة القاسية من مانشستر سيتي بنتيجة 6-0 خلال المباراة التي جمعتهما بالجولة الـ27 من بطولة الدوري الإنجليزي.