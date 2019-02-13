تغيير حكم مباراة ريال مدريد وأياكس يثير الجدل

في قرار "مثير للجدل"، قرّر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، تغيير حكم مواجهة ريال مدريد الإسباني وأياكس أمستردام الهولندي في دوري أبطال أوروبا.
ومن دون إعلان أيّ سبب، قرر "يويفا" إبعاد الحكم البولندي سيمون مارسينياك عن تحكيم اللقاء، وتعيينه حكما للفيديو، وهي التقنية التي ستستخدم في البطولة للمرة الأولى في التاريخ.
وعيّن الاتحاد الأوروبي الحكم السلوفيني دامير سكومينا، حكما رئيسيا للمباراة بدلا عن البولندي، وذلك قبل اللقاء المرتقب الأربعاء، على استاد يوهان كرويف بأمستردام، في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.
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