تقرير: قطر تخترق حسابات محمد الشناوي عبر السوشيال ميديا

أشار موقع أمريكي أن دولة قطر قامت بعمليات قرصنة على حسابات الكترونية لعدد من لاعبي المنتخب الوطني الأول بالإضافة إلى أندية.

ونقل موقع The Daily Caller الأمريكي تصريحات لصحفي مصري كندي يدعي محمد فهمي إن تم اختراق الحسابات الخاصة بـ8 لاعبين مصريين من بينهم محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي ومحمود حمدي "الونش" مدافع الزمالك.

وشدد الموقع الأمريكي أن هذه قائمة العناصر المستهدفة أو التي تم اختيارها ضمت أندية مصرية لكن دون أن يتم الافصاح عنها.

وأكمل فهمي من خلال تصريحاته أنه يملك أدلة دامغة على قيام "الهاكرز" بالتجسس على حسابات اللاعبين لاسيما البريد الإلكتروني.

وانهى فهمي تصريحاته بتوجيه رسالة إلى الفيفا من أجل اتخاذ اللازم خوفًا من التجسس على حسابات لاعبين المنتخبات المشاركة في كأس العالم 2022 والتي سَتُقام في قطر.