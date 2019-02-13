مدرب ليون يفصح عن طريقة لإيقاف ميسي

وسيُقام لقاء الذهاب يوم 19 فبراير الجاري، في "بارك أولمبيك ليون"، بينما يُجرى لقاء الإياب في كامب نو، يوم 13 مارس المقبل.
وقال جينيسيو، خلال تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "إيقاف ميسي؟ ستكون خطة جماعية إلى حد ما، حيث سيتعين علينا أن نكون قادرين على الاستجابة".
وأضاف: "سيتوجب علينا تقوية خط الوسط، والضغط على ميسي، أما إذا وضعت رقابة فردية على لاعب مثل ميسي، سيكون قادرا في أي لحظة على إحداث الفارق".
واختتم: "أحد أسلحتنا سيكون الدفاع جيدًا، حين لا تكون الكرة معنا"
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