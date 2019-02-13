مدرب ليون يفصح عن طريقة لإيقاف ميسي

قام

المدير الفني لفريق ليون الفرنسي

برونو جينيسيو، بالكشف عن ، خطته لإيقاف النجم الارجنتيني ليونيل ميسي ، قائد برشلونة ، خلال مواجهة البارسا في دور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا

وسيُقام لقاء الذهاب يوم 19 فبراير الجاري، في "بارك أولمبيك ليون"، بينما يُجرى لقاء الإياب في كامب نو، يوم 13 مارس المقبل.

وقال جينيسيو، خلال تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "إيقاف ميسي؟ ستكون خطة جماعية إلى حد ما، حيث سيتعين علينا أن نكون قادرين على الاستجابة".



وأضاف: "سيتوجب علينا تقوية خط الوسط، والضغط على ميسي، أما إذا وضعت رقابة فردية على لاعب مثل ميسي، سيكون قادرا في أي لحظة على إحداث الفارق".

واختتم: "أحد أسلحتنا سيكون الدفاع جيدًا، حين لا تكون الكرة معنا"