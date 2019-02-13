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مدرب ليون يفصح عن طريقة لإيقاف ميسي

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قام المدير الفني لفريق ليون الفرنسي برونو جينيسيو، بالكشف عن  ، خطته لإيقاف النجم الارجنتيني ليونيل ، قائد ، خلال مواجهة البارسا في دور الـ16 لبطولة .

وسيُقام لقاء الذهاب يوم 19 فبراير الجاري، في "بارك أولمبيك ليون"، بينما يُجرى لقاء الإياب في كامب نو، يوم 13 مارس المقبل.

وقال جينيسيو، خلال تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "إيقاف ميسي؟ ستكون خطة جماعية إلى حد ما، حيث سيتعين علينا أن نكون قادرين على الاستجابة".


وأضاف: "سيتوجب علينا تقوية خط الوسط، والضغط على ميسي، أما إذا وضعت رقابة فردية على لاعب مثل ميسي، سيكون قادرا في أي لحظة على إحداث الفارق".

واختتم: "أحد أسلحتنا سيكون الدفاع جيدًا، حين لا تكون الكرة معنا"

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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