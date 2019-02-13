كشف حقيقة تفاوض نادي اليوفنتوس مع محمد صلاح

أوضح مصدر مقرب من المصري محمد صلاح نجم ليفربول الانجليزي ، أن ما يتردد في الوقت الحالي عن وجود مفاوضات من جانب العملاق الإيطالي يوفنتوس ليس حقيقيا كما يشاع.

وكانت الصحف العالمية قد نشرت خلال الأيام الماضية عن رغبة من جانب فريق السيدة العجوز في التعاقد مع نجم ليفربول.

ومضت بعض التقارير أن النجم البرتغالي رونالدو، لاعب البيانكونيري، يُرحب بإتمام الصفقة فيما ذكرت بعض التقرير أن جوهرة يوفنتوس باولو ديبالا قد ينضم إلى الريدز من أجل تشهيل الصفقة.

وقال مصدر مقرب من صلاح من خلال تصريحات لـ"يلا كورة" "لم يحدث أي تواصل من جانب إدارة السيدة العجوز مع صلاح، الأمر مجرد اجتهادات من جانب الصحف."

ويواصل محمد صلاح تقديم الأداء الرائع رفقة ليفربول حيث سجل 20 هدفًا هذا الموسم في مختلف المنافسات رفقة الفريق.