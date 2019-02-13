جماهير أياكس أمستردام تثير الشغب أمام مقر إقامة لاعبي ريال مدريد

أشارت تقارير إسبانية اليوم الأربعاء أن جماهير نادي أياكس أمستردام الهولندي توجهت بعد منتصف ليلة أمس إلى مقر إقامة فريق ريال مدريد في أمستردام العاصمة الهولندية وأشعلت الألعاب والمفرقعات النارية وتسببت في إزعاج لاعبي المرينجي.

ويلتقي أياكس مع ريال مدريد على ملعب الأول مساء اليوم في إطار منافسات جولة الذهاب لدور الستة عشر لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وذكرت صحيفة "أ س" الإسبانية أن جماهير أياكس بدأت في إطلاق الألعاب والمفرقعات النارية حتى الرابعة فجرا بتوقيت أمستردام.

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وأشارت الصحيفة إلى أن مسؤولي الفندق الذي تقيم فيه بعثة ريال مدريد قاموا على الفور بالاتصال بالشرطة التي انتقلت إلى موقع الحدث وقامت بتفريق الجماهير في غضون ساعة.

وشارك في هذه العملية أيضا الفريق الأمني الخاص المصاحب لريال مدريد وقام بإلقاء القبض على أربعة من أنصار أياكس وتسليمهم للشرطة.

وليست هذه هي المرة الأولى التي يقوم فيها أنصار الأندية المنافسة لريال مدريد بمحاولات لإزعاج لاعبي الفريق قبل المواجهات القارية، حيث أقدمت جماهير باريس سان جيرمان الفرنسي في الموسم الماضي على الفعل ذاته قبل مباراة الفريقين في دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا.