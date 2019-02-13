شكرا لقرائتكم التشكيل المتوقع للزمالك أمام نصر حسين داى بالكونفدرالية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل مع دقات التاسعة من مساء اليوم يلتقى فريق الزمالك مع نظيره نصر حسين داى الجزائرى ، فى إطار منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية ، والتى تقام باستاد برج العرب بالأسكندرية.

وقد استقر الجهاز الفنى لفريق الكرة بالزمالك بقيادة جروس على التشكيل الذى سيخوض به لقاء نصر حسين داى ، ومن المتوقع أن يدفع جروس بتشكيل مكون من محمود جنش فى حراسة المرمي، حمدى النقاز ومحمود علاء ومحمد عبد الغنى وعبد الله جمعة فى خط الدفاع، طارق حامد وفرجانى ساسى وأمامهم إبراهيم حسن وأوباما وكهربا فى خط الوسط، عمر السعيد فى خط الهجوم".