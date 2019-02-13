شكرا لقرائتكم الكاف يحدد مواعيد مباريات الاسماعيلى بأبطال افريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حدد الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، يوم 23 فبراير الجارى موعدا لاقامة مباراة الإسماعيلى أمام شباب قسنطينة الجزائرى فى مصر ، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة دورى أبطال إفريقيا. كما حدد الكاف يوم 2 مارس القادم موعدا لاقامة لقاء الإياب بين الإسماعيلى وبطل الجزائر بالجولة الرابعة من البطولة الأفريقية على ملعب شباب قسنطينة بالجزائر. الجدير بالذكر أن الاتحاد الافريقى قد قرر إعادة الإسماعيلى مؤخرا لمنافسات البطولة القارية بعد ثبوت صحة موقفه عقب صدور قرار سابق باستبعاده من المنافسات على خلفية أحداث مباراة الأفريقى التونسى فى الجولة الثانية من مواجهات دور المجموعات بالإسماعيلية.

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