شكرا لقرائتكم إنبى يهدد النجم الساحلى بـ "الفيفا" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طلب نادى انبى من اتحاد الكرة برئاسة هانى ابوريدة نقل شكواه ضد النجم الساحلى للاتحاد التونسى قبل رفعها الى فيفا للمطالبة بمستحقاته المالية المتأخرة من عائد بيع عمرو مرعى مهاجم الفريق الأسبق المنتقل لصفوف نادى بيراميدز.

وتلقي اتحاد الكرة خطابا من نادى انبى، يهدد فيه النادى التونسى باللجوء للاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" بسبب عدم الحصول على نسبة 15% من عقد بيع عمرو مرعى .

كان عمرو مرعي قد انتقل من نادي انبي الي صفوف النجم الساحلى التونسي ومنه إلى نادي بيراميدز.

وطالب انبي في شكواه لاتحاد الكرة ارسال النسبة المستحقة من عقد عمرو مرعي أو التهديد بالشكوي للفيفا.